  4. Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Ra'anana, Israel
$1,78M
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
ID: 34166
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Apartamento con gran jardín – Exposición occidental Situado en una calle de un solo sentido, uno de los más populares de Raanana. Un verdadero jardín privado de 220 m2, orientado al oeste, que ofrece un sol garantizado toda la tarde. Apartamento de 5 habitaciones, incluyendo una mamá, con una bonita cocina abierta. La propiedad también tiene dos plazas de aparcamiento y una bodega.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$1,82M
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Israel
de
$3,65M
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Hadera, Israel
de
$648,945
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$1,78M
Otros complejos
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalón, Israel
de
$695,970
rdj 4 p agamim 140m2 de jardin
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement 4 pieces centre ville
Barrio residencial Appartement 4 pieces centre ville
Barrio residencial Appartement 4 pieces centre ville
Barrio residencial Appartement 4 pieces centre ville
Barrio residencial Appartement 4 pieces centre ville
Barrio residencial Appartement 4 pieces centre ville
Nahariya, Israel
de
$485,925
En el centro de Nahariya, situado en una calle tranquila y buscada, Tiene muchas cosas, a un pequeño precio: Balcón/terraza, mamada, ascensor, bodega, aparcamiento y espacioso y luminoso!
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$3,39M
PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim. Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años. Nuevo edificio de 6.5 plantas…
Agencia
Immobilier.co.il
Realting.com
