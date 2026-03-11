  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Tel-Aviv, Israel
$5,64M
ID: 34063
Esta lujosa propiedad en las prestigiosas Torres Yoo de Tel Aviv ofrece una experiencia de vida excepcional gracias a su diseño sofisticado y ubicación privilegiada. Creado por el famoso arquitecto Orly Shrem, el apartamento se extiende más de 313 m2 en una planta alta del icónico edificio diseñado por Philippe Starck, con dos balcones de 12 m2 cada uno. Merging two apartments in one, the space enjoys high ceilings and impressive views of the city and the sea. El apartamento totalmente amueblado incluye un amplio salón de doble altura, una suntuosa suite principal con balcón privado y sauna húmeda, un dormitorio adicional actualmente utilizado como oficina, una habitación interior segura (Mamad) transformado en un vestidor, así como una cocina de diseño equipada con electrodomésticos de alta gama de las mejores marcas del mundo. Los residentes de las torres de Yoo disfrutan de comodidades exclusivas como un salón de negocios, un lujoso spa con un gimnasio totalmente equipado, una piscina semi-olímpica, seguridad 24 horas y áreas exteriores impecablemente mantenidas. Esta propiedad ofrece una combinación perfecta de elegancia, funcionalidad y comodidad para aquellos que buscan un estilo de vida extraordinario. Estacionamiento : 3 Póngase en contacto con nosotros para más detalles y para organizar una visita a este apartamento.

Tel-Aviv, Israel
