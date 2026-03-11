Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
;
4
ID: 34461
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bograshov, 21 Teawei

Sobre el complejo

Apartamento 83 m2, muy bien situado calle Shalom Aleichem, cerca de Bograshov. Ubicación central buscada, cerca de la playa, tiendas y cafés. Antiguos 3 habitaciones se transforman en 2 habitaciones, con muy gran salón espíritu loft. Generos volúmenes y distribución de fluidos, ideales para la comodidad de vida moderna. Situado en la primera planta de un edificio bien mantenido. Cargas muy moderadas. Arnona : 550 Vaa: 150 al mes.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Fecha límite
Pago mensual
