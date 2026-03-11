Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Venta – 4 habitaciones modernas, Rue Montefiore, Tel Aviv Situado en el corazón del distrito transformador de Montefiore, este apartamento goza de una ubicación estratégica, cerca de Azrieli, el metro y todas las comodidades. Un sector dinámico, moderno y evolutivo, que proporciona acceso rápido al centro de la ciudad. Características de la propiedad 4 piezas 77 m2 de espacio habitable Terraza solar de 14 m2 2a planta en un edificio reciente con ascensor Gran espacio de almacenamiento privado de 6 m2 Plan optimizado: Luminoso salón con cocina abierta con vistas a la terraza Dos dormitorios, incluyendo una gran suite principal con acceso directo a la terraza Dos baños con ducha Muy luminoso y tranquilo Apartamento totalmente amueblado y decorado. Actualmente alquilado, ideal residencia futura o inversión de alquiler. Prestaciones de vecinos Barrio en medio de la renovación urbana Ambiente residencial investigado y dinámico Cerca de oficinas de alta tecnología, tiendas, cafeterías, ejes de transporte y metro futuro Una propiedad rara en un barrio con gran potencial, combinando alojamiento confortable, ubicación central y rentabilidad.