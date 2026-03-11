  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
;
7
ID: 34458
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Gershon Shats, 11

Sobre el complejo

Venta – 4 habitaciones modernas, Rue Montefiore, Tel Aviv Situado en el corazón del distrito transformador de Montefiore, este apartamento goza de una ubicación estratégica, cerca de Azrieli, el metro y todas las comodidades. Un sector dinámico, moderno y evolutivo, que proporciona acceso rápido al centro de la ciudad. Características de la propiedad 4 piezas 77 m2 de espacio habitable Terraza solar de 14 m2 2a planta en un edificio reciente con ascensor Gran espacio de almacenamiento privado de 6 m2 Plan optimizado: Luminoso salón con cocina abierta con vistas a la terraza Dos dormitorios, incluyendo una gran suite principal con acceso directo a la terraza Dos baños con ducha Muy luminoso y tranquilo Apartamento totalmente amueblado y decorado. Actualmente alquilado, ideal residencia futura o inversión de alquiler. Prestaciones de vecinos Barrio en medio de la renovación urbana Ambiente residencial investigado y dinámico Cerca de oficinas de alta tecnología, tiendas, cafeterías, ejes de transporte y metro futuro Una propiedad rara en un barrio con gran potencial, combinando alojamiento confortable, ubicación central y rentabilidad.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
