Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir

BZH
El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera y alrededores presenta un prestigioso proyecto inmobiliario en Or Akiva, en la codiciada zona residencial "Or Yam".
Situado junto a Cesarea, a pocos minutos de Hadera, la ciudad de Or Akiva goza de una ubicación estratégica que combina tranquilidad, accesibilidad y calidad de vida y recibe cada vez más Francofones.
Este nuevo proyecto de gama alta, al final de la construcción, ofrece un total de 13 propiedades exclusivas:
Casa:
✅ Casa de 5.5 habitaciones en 3 plantas de 180 m2,
✅ Terreno de 225 m2, 80 m2 terraza,
✅ La azotea de unos 70 m2!
✅ Posibilidad de crear un estudio de unos 17 m2,
✅ ¡Dos plazas de aparcamiento!
✅ De 4.450.000 NIS.
Duplex con jardín :
✅ Varios magnífico dúplex de 5 habitaciones con jardín, como una casa privada,
✅ Alrededor de 200 m2 construidos, sobre una parcela de unos 212 m2,
✅ En la planta baja: una amplia sala de estar con un hermoso jardín,
✅ Arriba: un espacio nocturno con 4 hermosas habitaciones incluyendo una suite principal XL, y una habitación segura,
✅ Un sótano,
✅ ¡Dos plazas de aparcamiento!
✅ De 4.200.000 NIS.
Ático:
✅ Varios áticos de 5 habitaciones, de 134 m2,
✅ Un amplio salón con grandes aberturas,
✅ Una suite parental XL,
✅ Tres dormitorios adicionales,
✅ Una soleada terraza de 75 m2 con vista abierta!
✅ Acceso a la terraza desde todas las habitaciones del apartamento!
✅ Dos plazas de aparcamiento,
✅ De 4 millones de NIS.
Entrega prevista: 2025 de octubre BZH.
Project Highlights:
- ¡Sólo 13 apartamentos, proyecto único!
- servicios de alta calidad,
- Nueva zona familiar, tranquila y verde, muy solicitada, con tiendas cercanas,
- Proximidad a Cesarea y las principales carreteras (Routes 2 y 4),
- A unos 10 minutos de las playas y a unos 40 minutos de Tel Aviv o Haifa.
Promotor conocido por la calidad de su construcción,
Garantía legal de construcción,
Excelentes especificaciones, incluyendo aire acondicionado y una bonita cocina.
Últimas normas de seguridad.
¡Hazte propietario de un hermoso apartamento nuevo ya construido!
Haga su adquisición en Israel a una distancia en completa serenidad!
Para más información:
Raphel Benguigui – RE/MAX Hadera y alrededores.
Licencia profesional 313736.
Beezrate Hashem, Beya-had Nenatsea-h!