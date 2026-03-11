  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Or Akiva
  Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir

Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir

Or Akiva, Israel
$1,25M
7
ID: 34502
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Or Akiva

Sobre el complejo

BZH El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera y alrededores presenta un prestigioso proyecto inmobiliario en Or Akiva, en la codiciada zona residencial "Or Yam". Situado junto a Cesarea, a pocos minutos de Hadera, la ciudad de Or Akiva goza de una ubicación estratégica que combina tranquilidad, accesibilidad y calidad de vida y recibe cada vez más Francofones. Este nuevo proyecto de gama alta, al final de la construcción, ofrece un total de 13 propiedades exclusivas: Casa: ✅ Casa de 5.5 habitaciones en 3 plantas de 180 m2, ✅ Terreno de 225 m2, 80 m2 terraza, ✅ La azotea de unos 70 m2! ✅ Posibilidad de crear un estudio de unos 17 m2, ✅ ¡Dos plazas de aparcamiento! ✅ De 4.450.000 NIS. Duplex con jardín : ✅ Varios magnífico dúplex de 5 habitaciones con jardín, como una casa privada, ✅ Alrededor de 200 m2 construidos, sobre una parcela de unos 212 m2, ✅ En la planta baja: una amplia sala de estar con un hermoso jardín, ✅ Arriba: un espacio nocturno con 4 hermosas habitaciones incluyendo una suite principal XL, y una habitación segura, ✅ Un sótano, ✅ ¡Dos plazas de aparcamiento! ✅ De 4.200.000 NIS. Ático: ✅ Varios áticos de 5 habitaciones, de 134 m2, ✅ Un amplio salón con grandes aberturas, ✅ Una suite parental XL, ✅ Tres dormitorios adicionales, ✅ Una soleada terraza de 75 m2 con vista abierta! ✅ Acceso a la terraza desde todas las habitaciones del apartamento! ✅ Dos plazas de aparcamiento, ✅ De 4 millones de NIS. Entrega prevista: 2025 de octubre BZH. Project Highlights: - ¡Sólo 13 apartamentos, proyecto único! - servicios de alta calidad, - Nueva zona familiar, tranquila y verde, muy solicitada, con tiendas cercanas, - Proximidad a Cesarea y las principales carreteras (Routes 2 y 4), - A unos 10 minutos de las playas y a unos 40 minutos de Tel Aviv o Haifa. Promotor conocido por la calidad de su construcción, Garantía legal de construcción, Excelentes especificaciones, incluyendo aire acondicionado y una bonita cocina. Últimas normas de seguridad. ¡Hazte propietario de un hermoso apartamento nuevo ya construido! Haga su adquisición en Israel a una distancia en completa serenidad! Para más información: Raphel Benguigui – RE/MAX Hadera y alrededores. Licencia profesional 313736. Beezrate Hashem, Beya-had Nenatsea-h!

Localización en el mapa

Or Akiva, Israel
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Israel
de
$1,25M
