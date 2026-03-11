  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Raanana est immeuble recent

Barrio residencial Raanana est immeuble recent

Ra'anana, Israel
de
$1,14M
;
7
ID: 34364
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaHashmonaim, 18

Sobre el complejo

Apartamento de 4 habitaciones situado en la calle Macabi en Raanana. Nuevo edificio. estacionamiento en el sótano. 4 planta terraza soukka

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

