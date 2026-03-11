Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Venta en Ashdod : ¡Escopeta real! Apartamento de 4 habitaciones – 128 m2 con balcón de 10 m2 que ofrece una vista completamente sin obstáculos del parque, sin ninguna vis-à-vis. Situado en una residencia solicitada de 8 plantas, con 2 ascensores incluyendo un ascensor de Shabat, el apartamento tiene aire acondicionado, aparcamiento privado y una entrada inmediatamente disponible. Ubicación estratégica, cerca de todas las comodidades. Precio mostrado: 2 500 000 Un caso raro en el mercado, para ser incautado sin demora.