Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Venta en Ashdod : ¡Escopeta real!
Apartamento de 4 habitaciones – 128 m2 con balcón de 10 m2 que ofrece una vista completamente sin obstáculos del parque, sin ninguna vis-à-vis.
Situado en una residencia solicitada de 8 plantas, con 2 ascensores incluyendo un ascensor de Shabat, el apartamento tiene aire acondicionado, aparcamiento privado y una entrada inmediatamente disponible.
Ubicación estratégica, cerca de todas las comodidades.
Precio mostrado: 2 500 000
Un caso raro en el mercado, para ser incautado sin demora.
Asdod, Israel
