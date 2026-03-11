  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv

Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,10M
;
9
ID: 34195
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Atzmon, 15

Sobre el complejo

Este encantador apartamento situado en el corazón de Tel Aviv ofrece una oportunidad excepcional tanto para inversores como para aquellos que buscan una residencia privada. Idealmente situado a solo cinco minutos a pie de la playa, se encuentra entre el encantador distrito de Neve Tzedek y la animada zona de Nahalat Binyamin, ofreciendo así una mezcla perfecta de tranquilidad y vida urbana dinámica. Con una superficie de unos 63 m2, el apartamento también tiene un bonito balcón de 6 metros cuadrados, ideal para relajarse o disfrutar de las vistas de la ciudad. Originalmente diseñado con tres habitaciones, ha sido cuidadosamente rediseñado en dos, creando un espacio abierto y brillante. La propiedad incluye un salón bañado en luz, un amplio dormitorio principal con un espacio de trabajo dedicado y un baño en suite, una cocina totalmente equipada con electrodomésticos modernos, así como un aseo separado. Esta propiedad única combina comodidad, estilo e inmejorable ubicación, haciendo una perla rara en uno de los barrios más populares de Tel Aviv. ¡No te pierdas esta increíble oportunidad inmobiliaria!

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$877,800
Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$548,625
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Magnífico apartamento de 4 habitaciones reformado en el corazón de Tel Aviv Rara en el mercado, este apartamento ofrece una ubicación excepcional con servicios de alta gama. Detalles de la propiedad: Superficie construida: 120 m2 4 amplias habitaciones 1a planta con ascensor Aspectos dest…
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Venta en Arnona Apartamento 3 habitaciones - Rue HaShofet Haim Cohen Aprox. 80 m2, 8a planta, balcón 6 m2, luminoso, vista abierta. Estacionamiento y bodega. Tranquilo y buscado por el vecindario
Netanya, Israel
de
$4,36M
Esta excepcional propiedad situada en las Torres de la Laguna, en el prestigioso barrio de South Beach de Netanya, ofrece una oportunidad única para experimentar el lujo junto al mar en su pico. El amplio diseño de apartamentos, obtenido por la fusión de dos unidades, se extiende más de 320 …
