Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv

Este encantador apartamento situado en el corazón de Tel Aviv ofrece una oportunidad excepcional tanto para inversores como para aquellos que buscan una residencia privada. Idealmente situado a solo cinco minutos a pie de la playa, se encuentra entre el encantador distrito de Neve Tzedek y la animada zona de Nahalat Binyamin, ofreciendo así una mezcla perfecta de tranquilidad y vida urbana dinámica. Con una superficie de unos 63 m2, el apartamento también tiene un bonito balcón de 6 metros cuadrados, ideal para relajarse o disfrutar de las vistas de la ciudad. Originalmente diseñado con tres habitaciones, ha sido cuidadosamente rediseñado en dos, creando un espacio abierto y brillante. La propiedad incluye un salón bañado en luz, un amplio dormitorio principal con un espacio de trabajo dedicado y un baño en suite, una cocina totalmente equipada con electrodomésticos modernos, así como un aseo separado. Esta propiedad única combina comodidad, estilo e inmejorable ubicación, haciendo una perla rara en uno de los barrios más populares de Tel Aviv. ¡No te pierdas esta increíble oportunidad inmobiliaria!