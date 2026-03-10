  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer

Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer

Ascalón, Israel
de
$529,815
;
9
ID: 34783
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

nuevo apartamento, buen negocio

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$529,815
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente s…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme
Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme
Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme
Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme
Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme
Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme
Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
EXCLUSIVENESS – Luminoso y amplio apartamento! Baron Hirsch, Kiryat Moshe neighbourhood, Jerusalem ✨ ¡Nueve, nueve, nueve! ✨Venta: hermoso apartamento de 5 habitaciones, después de la ampliación del TAMA 38. Superficie: 93 m2 bruto + terraza Sukkah Luminoso apartamento con 3 exposiciones…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement nahalat benyamin
Barrio residencial Appartement nahalat benyamin
Barrio residencial Appartement nahalat benyamin
Barrio residencial Appartement nahalat benyamin
Barrio residencial Appartement nahalat benyamin
Barrio residencial Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,05M
Tel Aviv-Yafo Detalles: Partes: 2 Piso: 3/4 Superficie: 50 m2 Descripción: Situado en la mejor ubicación de Tel Aviv, en la famosa calle peatonal y tranquila Nachalat Binyamin. En un edificio clasificado, ocupado sólo por 3 años. Renovado por un arquitecto. Equipo e instalaciones: Avivi Ki…
Agencia
Immobilier.co.il
