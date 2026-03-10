  1. Realting.com
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse

Tel-Aviv, Israel
$9,405
4
ID: 34854
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Izhak Elhanan, 8

Sobre el complejo

LOOKING - TOUR WHITE CITY - ALTO COMITE APARTAMENTO 4 PARTES CON PARKING Y TERRASS Superficie: 135 m2 + terraza de 12 m2 4 piezas 3 dormitorios 2 baños, 3 aseos Amueblado (opción sin muebles) 1 plaza de aparcamiento Vista mar Excursión de lujo con todas las comodidades: spa, gimnasio, piscina, seguridad las 24 horas Precio: NIS 30 000 Co-propiedad: NIS 3,800

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

