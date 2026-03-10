Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Planta baja: salón, cocina, terraza, baño con ducha, lavadero.
Cuarto cerrado – para efectos personales.
Primera planta: suite principal con jacuzzi y ducha, baño adicional, terraza, 2 dormitorios con acceso a la terraza.
2a planta – dormitorio, terraza, baño.
4 terrazas de unos 100 m2 en total.
Superficie: 260 m2.
Sin cargos de copropiedad.
Aire acondicionado en cada habitación.
Calentador de agua solar + eléctrico.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo