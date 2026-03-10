Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem

  1. Realting.com
Jerusalén, Israel
$10,973
ID: 34829
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Planta baja: salón, cocina, terraza, baño con ducha, lavadero. Cuarto cerrado – para efectos personales. Primera planta: suite principal con jacuzzi y ducha, baño adicional, terraza, 2 dormitorios con acceso a la terraza. 2a planta – dormitorio, terraza, baño. 4 terrazas de unos 100 m2 en total. Superficie: 260 m2. Sin cargos de copropiedad. Aire acondicionado en cada habitación. Calentador de agua solar + eléctrico.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,32M
Hermoso apartamento en venta en Ashdod 5 habitaciones transformadas en 4, en residencia de lujo con conserje 24/24, gimnasio, 4 ascensores incluyendo uno de shabat. Apartamento 150 m2 y 16 m2 terraza con vistas al mar. Celular 9m2 , materiales de alta gama, aire acondicionado, aparcamiento y…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$717,915
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$909,150
3 habitaciones en venta en un encantador edificio situado en el corazón de un ambiente pastoral de Jerusalén y a pocos minutos a pie de Baka. Cerca de todo: escuelas, sinagogas, centros culturales y de entretenimiento y por supuesto el casco antiguo. El edificio dispone de ascensor y los apa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
