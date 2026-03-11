Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Situado en la muy popular calle Bograshov, a sólo 2 minutos a pie del mar, esto
apartamento representa una oportunidad excepcional en el corazón de Tel Aviv.
Detalles de la propiedad
Superficie: 68 m2 bien arreglado
Planta: 1 de cada 4 (sin ascensor)
Orientación: Este – luminoso apartamento toda la mañana
Habitaciones: 3 amplias y funcionales habitaciones
Balcón: pequeño balcón ideal para sus cafés matutinos o una zona de lectura
Baño: moderno, reformado con buen gusto
Principales activos
Lugar buscado, en el corazón de la vida urbana de Tel Aviv
A pocos pasos de la playa, paseo marítimo y calles comerciales
Entorno animado, cerca de cafeterías, restaurantes y galerías de arte
Excelente potencial de alquiler en una de las zonas más buscadas de la ciudad
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo