  4. Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
$1,07M
3
ID: 34455
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Pinsker, 40

Situado en la muy popular calle Bograshov, a sólo 2 minutos a pie del mar, esto apartamento representa una oportunidad excepcional en el corazón de Tel Aviv. Detalles de la propiedad Superficie: 68 m2 bien arreglado Planta: 1 de cada 4 (sin ascensor) Orientación: Este – luminoso apartamento toda la mañana Habitaciones: 3 amplias y funcionales habitaciones Balcón: pequeño balcón ideal para sus cafés matutinos o una zona de lectura Baño: moderno, reformado con buen gusto Principales activos Lugar buscado, en el corazón de la vida urbana de Tel Aviv A pocos pasos de la playa, paseo marítimo y calles comerciales Entorno animado, cerca de cafeterías, restaurantes y galerías de arte Excelente potencial de alquiler en una de las zonas más buscadas de la ciudad

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
