  4. Barrio residencial Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave

Barrio residencial Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave

Ascalón, Israel
$579,975
8
ID: 34848
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yiftah HaGiladi

Sobre el complejo

Un hermoso barrio barnea de 5 habitaciones cerca del mar con bodega y aparcamiento

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

