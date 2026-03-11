  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Beit Shemesh
  4. Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Beit Shemesh, Israel
de
$689,700
;
2
Dejar una solicitud
ID: 34133
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Beit Shemesh

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto sobre Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país Situado junto a Ramat Bet Shemesh A este proyecto es un lujoso proyecto residencial que incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de Matnas y todas las tiendas, un club de campo y una piscina, con en el fondo de los edificios una sinagoga. Los clientes serán principalmente clientes extranjeros. Entregado a finales de octubre de 2026 3 edificios con 8 plantas con apartamentos de 3 a 5 habitaciones, planta baja jardín y áticos. Solo 3 apartamentos por piso 3 habitaciones 83m2, terraza de 15m2 a 23m2, aparcamiento y bodega Precio: de 2.200.000 sh a 2.300.000 sh 4 habitaciones 103m2, terraza de 20 a 27m2, aparcamiento y bodega Precio: de 2.600.000 sh a 2.700.000 sh 5 habitaciones 123m2, 2a planta, terraza de 22m2, aparcamiento y bodega, Precio: 3,000,000 sh 5 habitaciones Jardín-duplex terreno 150m2, jardín de 175m2 Precio: desde 5.000.000sh Frente al parque: 5 habitaciones 140m2 con 2 terrazas de 35m2 y 40m2 Precio: 3.500.000 sh Áticos con vistas al parque: 7 habitaciones 190m2, 8 con 65m2 terraza 6 habitaciones 154m2, 9a con terraza 25m2 6 habitaciones 156m2, 6 con 45m2 terraza, (2 master y 4 aseos) Precio: desde 5,000,000 sh

Localización en el mapa

Beit Shemesh, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,01M
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$1,78M
Barrio residencial Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerusalén, Israel
de
$896,610
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,77M
Está viendo
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$689,700
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
Venta – Espacioso apartamento de 3 habitaciones Bograshov Situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, cerca de la playa, cafés, restaurantes, tiendas y transporte. El distrito de Bograshov ofrece un ambiente de vida vibrante y central, mientras que permanece residencial y agradable…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Asdod, Israel
de
$717,915
Nuevo programa inmobiliario de 3 habitaciones en Ashdod – Entrega en 26 meses Descubra un excepcional proyecto inmobiliario en el corazón de Ashdod, en construcción, con entrega prevista en sólo 26 meses. Esta nueva residencia de clase alta se eleva en 8 plantas y goza de una ubicación priv…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jerusalem arnona
Barrio residencial Jerusalem arnona
Barrio residencial Jerusalem arnona
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,53M
ARNONA RESIDENCIA PROYECTO - Ocupación: 30 Abril 2029. Proyecto residencial en el distrito de Arnona, Dos edificios de 22 pisos Cerca de la calle Ein Guedi y cerca de la calle Hevron servida por tranvía.. Gran variedad de amplios apartamentos de 3 y 5 habitaciones, estos edificios también…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir