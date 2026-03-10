  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf

Barrio residencial Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf

Jerusalén, Israel
de
$736,725
;
3
ID: 34758
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avraham Stern, 51

Sobre el complejo

PARA LA VENTA - OPORTUNIDAD RARE Kyriat Hayovel – Proyecto 2.5 piezas 64 m2 2 terrazas – 5,5 m2 cada una Aparcamiento Mahsan Entrega en 8 meses

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

