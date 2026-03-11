Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta – Lev Ha'ir, Tel Aviv – Simtat Laan
Descubre este encantador apartamento situado en el corazón de Lev Ha
Simtat Laan es una perla rara: un pequeño callejón residencial, discreto y pacífico, buscado por los conocedores. A pocos pasos de las grandes calles animadas, ofrece absoluta tranquilidad al tiempo que le permite disfrutar plenamente de la vida urbana. El barrio se distingue por sus edificios recientes y encantadores, cafés íntimos, tiendas de proximidad, espacios verdes y un ambiente familiar sereno.
Características de la propiedad
Edificio moderno construido en 2015
Apartamento 3 habitaciones como nuevas, muy bien arregladas
Superficie de aproximadamente 68 m2 + balcón soleado de 6 m2
1a planta con ascensor
Tres orientaciones, muy luminosas y bien ventiladas
Ambiente tranquilo, ambiente cálido y armonioso
Mamad (habitación segura)
Aparcamiento privado registrado en Tabou
Celda privada registrada en Tabou – 2 m2
Además: aparcamiento reservado para los residentes del callejón, una rara ventaja en el centro de Tel-Aviv
Precio solicitado: 4.890.000
El mismo apartamento en la tercera planta también está en venta
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
