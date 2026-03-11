  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

Tel-Aviv, Israel
$1,53M
ID: 34451
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Venta – Lev Ha'ir, Tel Aviv – Simtat Laan Descubre este encantador apartamento situado en el corazón de Lev Ha Simtat Laan es una perla rara: un pequeño callejón residencial, discreto y pacífico, buscado por los conocedores. A pocos pasos de las grandes calles animadas, ofrece absoluta tranquilidad al tiempo que le permite disfrutar plenamente de la vida urbana. El barrio se distingue por sus edificios recientes y encantadores, cafés íntimos, tiendas de proximidad, espacios verdes y un ambiente familiar sereno. Características de la propiedad Edificio moderno construido en 2015 Apartamento 3 habitaciones como nuevas, muy bien arregladas Superficie de aproximadamente 68 m2 + balcón soleado de 6 m2 1a planta con ascensor Tres orientaciones, muy luminosas y bien ventiladas Ambiente tranquilo, ambiente cálido y armonioso Mamad (habitación segura) Aparcamiento privado registrado en Tabou Celda privada registrada en Tabou – 2 m2 Además: aparcamiento reservado para los residentes del callejón, una rara ventaja en el centro de Tel-Aviv Precio solicitado: 4.890.000 El mismo apartamento en la tercera planta también está en venta

Tel-Aviv, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
