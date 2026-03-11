  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif

Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif

Jerusalén, Israel
$43,89M
14
ID: 34061
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Misgav Ladach

Este anuncio representa una notable oportunidad para adquirir dos propiedades independientes ubicadas en el histórico barrio judío de Jerusalén, a solo 600 metros del Muro de Lamentación. Estas residencias ofrecen vistas extraordinarias del casco antiguo y Har HaBait, combinando exclusividad y belleza panorámica. Uno de los edificios es una estructura histórica que data de mediados del siglo XIX, encarnando el patrimonio arquitectónico de la región. El segundo edificio alberga una yeshiva activa e incluye dos apartamentos, cada uno con una terraza en la azotea que ofrece vistas impresionantes del casco antiguo. Estas propiedades son gemas reales en el mercado inmobiliario. Propiedad 1: Edificio de cuatro pisos Este edificio recientemente renovado, lleno de historia y cultura, es un pilar sagrado para la comunidad judía. Situado en cuatro plantas y coronado por una espectacular terraza en la azotea con vistas panorámicas del casco antiguo, Har HaBait y las montañas de Jordania, esta propiedad se utiliza actualmente como yeshiva e incluye dos apartamentos separados. Su diseño versátil permite el uso continuo como institución educativa o adaptación para fines residenciales privados. Los espacios interiores se distinguen por su amplio diseño, abundante luz natural y acabados excepcionales, por lo que es una opción ideal para aquellos que buscan una fusión entre tradición y modernidad. Características principales: Planta baja y sótano: – Superficie total: aproximadamente 345 m2 – Incluye 12 piezas – 5 baños de invitados Apartamento de dos plantas con terraza privada: – Interior: aproximadamente 199 m2 – Terraza en la azotea: aproximadamente 166 m2 – Arreglo: salón, 5 dormitorios (incluyendo 2 suites maestras) y 4 baños completos – Beneficios adicionales: calefacción por suelo radiante, pozos ligeros y vistas panorámicas Apartamento con balcón y acceso a la terraza : – Interior: unos 98 m2 – Balcón: unos 62,7 m2 – Arreglo: salón, 3 dormitorios (incluyendo una suite principal) y 2 baños completos Propiedad 2: Edificio histórico de dos plantas Este edificio histórico de dos plantas, situado en el borde del barrio judío, es una propiedad notable con una rica historia. Con una superficie construida de unos 550 m2, también cuenta con un techo privado de unos 315 m2 que ofrece espléndidas vistas de la Ciudad Vieja y los montes circundantes de Jerusalén. Este establecimiento se encuentra a solo 500 metros del Muro de Lamentaciones y goza de una ubicación privilegiada. El edificio consta de 15 habitaciones, incluyendo 13 dormitorios, 4 baños completos y una cocina industrial, que le da una gran versatilidad para diversos usos. Su importancia histórica data de su creación en 1854 como un hospital "Rothschild", fundado por el barón James Mayer Rothschild. Después de servir como hospital durante más de un siglo, se convirtió en propiedad de la Sociedad "Misgav Le Actualmente utilizado como albergue, esta propiedad ofrece potencial para uso residencial privado y comercial, proporcionando una oportunidad excepcional para aquellos que buscan un espacio único e histórico en Jerusalén. Las propiedades se pueden adquirir ya sea como un conjunto completo o por separado. La información sobre los precios de las propiedades individuales está disponible bajo petición. Por favor contáctenos para más detalles.

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

