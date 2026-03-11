  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb

Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
;
10
ID: 34483
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frishman, 90 Gusto

Sobre el complejo

Tel Aviv – Frishman Cerca de las playas, Dizengoff y todas las comodidades del centro de la ciudad. Apartamento 2 habitaciones con volúmenes excepcionales : • un total de 81 m2 • Sala de estar de 50 m2 permitiendo una configuración en 3 piezas • 2 baños • Exposición sudeste, muy brillante • Construcción limpia y bien cuidada, acceso seguro • Trabajo a ser planificado con una gran oportunidad para la valorización Una rara oferta para vivir o invertir en el corazón de Tel Aviv.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

