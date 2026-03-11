  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

de
$956,175
;
9
ID: 34638
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaNagarim, 16

Sobre el complejo

Magnífico apartamento de 2 habitaciones, diseñado por un arquitecto, con estacionamiento y almacenamiento en el proyecto de Four Florentine muy solicitado, a un precio atractivo. Ubicación: - A 5 minutos de Neve Tzedek - A 5 minutos de la calle Rothschild y del parque HaMasila - Mercado de pulgas y más. Características: - Amplia sala de estar y cocina con acceso a una terraza soleada orientada al oeste - Brillante y espacioso - Gran habitación con acceso a la soleada terraza - 3a planta (con ascensor) - 51 m2 construidos + 7 m2 de terraza soleada - Bonito y acogedor hall de entrada - Proyecto de calidad con cafés alrededor - Aparcamiento privado - Almacenamiento de 7 m2, techo alto Precio: 3.050.000 NSI

Localización en el mapa

Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
