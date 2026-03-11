Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Magnífico apartamento de 2 habitaciones, diseñado por un arquitecto, con estacionamiento y almacenamiento en el proyecto de Four Florentine muy solicitado, a un precio atractivo. Ubicación: - A 5 minutos de Neve Tzedek - A 5 minutos de la calle Rothschild y del parque HaMasila - Mercado de pulgas y más. Características: - Amplia sala de estar y cocina con acceso a una terraza soleada orientada al oeste - Brillante y espacioso - Gran habitación con acceso a la soleada terraza - 3a planta (con ascensor) - 51 m2 construidos + 7 m2 de terraza soleada - Bonito y acogedor hall de entrada - Proyecto de calidad con cafés alrededor - Aparcamiento privado - Almacenamiento de 7 m2, techo alto Precio: 3.050.000 NSI