  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord

Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord

Tel-Aviv, Israel
$2,11M
ID: 34627
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff, 312 The Great Synagogue of North Tel Aviv

Duplex de lujo en el Viejo Norte! En una ubicación ideal en el Viejo Norte, en el extremo norte de la calle Sokolov, a pocos pasos del parque, el puerto, cafés, restaurantes y transporte público – hermoso dúplex de 4 habitaciones en venta! 100 m2 de espacio habitable + gran terraza solarium Planta de entrada: amplio salón, cocina, aseo de invitados y enorme terraza frontal de 20 m2 Nivel inferior: Suite parental cómoda Habitación segura (Mamad) + habitación extra Baño con aseo Espacio extra ideal para una oficina o una habitación familiar Precio: 6.720.000 ILS Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita. Hablamos francés, inglés y hebreo.

Tel-Aviv, Israel
