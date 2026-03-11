Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord

Duplex de lujo en el Viejo Norte! En una ubicación ideal en el Viejo Norte, en el extremo norte de la calle Sokolov, a pocos pasos del parque, el puerto, cafés, restaurantes y transporte público – hermoso dúplex de 4 habitaciones en venta! 100 m2 de espacio habitable + gran terraza solarium Planta de entrada: amplio salón, cocina, aseo de invitados y enorme terraza frontal de 20 m2 Nivel inferior: Suite parental cómoda Habitación segura (Mamad) + habitación extra Baño con aseo Espacio extra ideal para una oficina o una habitación familiar Precio: 6.720.000 ILS Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita. Hablamos francés, inglés y hebreo.