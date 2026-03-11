  1. Realting.com
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

Ascalón, Israel
de
$532,637
;
11
ID: 34707
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpios en cada detalle para un interior funcional y cómodo. En la planta baja se encuentra un lujoso hall de entrada con toques elegantes que caracterizan el proyecto, que también incluye grandes plazas de aparcamiento y almacenamiento. El proyecto está situado a poca distancia a pie de un animado centro comercial, parque de alta tecnología y estación de tren, y está rodeado de espacios verdes y establecimientos educativos para todas las edades. Es la combinación perfecta entre tranquilidad rural y estilo de vida urbano.

Localización en el mapa

Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
