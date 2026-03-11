Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Ramat Gan – El corazón residencial de Grand Tel-Aviv
A pocos minutos de Tel Aviv, la ciudad de Ramat Gan encarna el equilibrio perfecto entre modernidad, naturaleza y calidad de vida.
Es un destino privilegiado tanto para familias como para inversores, ofreciendo un ambiente residencial tranquilo en las inmediaciones del centro económico de Israel.
Ramat Gan alberga el mayor distrito de negocios del país, la Bolsa de Valores de Tel Aviv (Boursea District), donde se encuentran los principales bancos, compañías de seguros y torres de negocios internacionales.
La ciudad se está expandiendo, impulsada por numerosos proyectos de renovación urbana (Tama 38, Pinoui Binoui) y residencias de alta gama.
Gracias a sus amplios espacios verdes, como el Parque Nacional Ramat Gan, su infraestructura moderna y su conexión directa con los ejes principales (Ayalon, Route 4, Route 6, Red Tramway), la ciudad ofrece un ambiente de vida ideal para aquellos que buscan comodidad, proximidad y rentabilidad.
EL PROYECTO – UZIEL 13–15
Uziel 13-15 es un proyecto residencial excepcional desarrollado por Kardan Nadlan, uno de los mayores desarrolladores de Israel, que se encuentra en el corazón de un distrito tranquilo y central de Ramat Gan.
Este programa consta de una torre de lujo y dos edificios boutique, combinando diseño contemporáneo, volúmenes generosos y acabados de alta gama.
Los apartamentos de 2 a 5 habitaciones, así como mini-penthouses y áticos, cuentan con amplias terrazas con vistas abiertas al Gush Dan.
Gracias a su ubicación estratégica, el proyecto tiene acceso directo a la tranvía y a las principales carreteras que unen Tel-Aviv, Givatayim y Petah Tikva.
FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO
• Ubicación central y tranquila en el corazón de Ramat Gan
• Inmediata proximidad a tranvía y ejes principales
• Arquitectura moderna y diseño contemporáneo (de madera y vegetación)
• vestíbulo de diseño, gimnasio equipado y acabados de lujo
• Vista abierta del Gush Dan
• Luminosos apartamentos con grandes terrazas
• especificaciones técnicas de alto nivel
CONDICIONES DE PAGO
• 20% al firmar el contrato
• 80% cuatro meses antes de la entrega
• Sin kablan alavat (loan promoter)
• Indización de cajas: 3% anual acumulativo, apoyado por el promotor
Localización en el mapa
Ramat Gan, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo