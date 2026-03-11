  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Ramat Gan, Israel
de
$1,08M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 34295
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Rokah, 121 b Ramat Gan Tennis Club

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Ramat Gan – El corazón residencial de Grand Tel-Aviv A pocos minutos de Tel Aviv, la ciudad de Ramat Gan encarna el equilibrio perfecto entre modernidad, naturaleza y calidad de vida. Es un destino privilegiado tanto para familias como para inversores, ofreciendo un ambiente residencial tranquilo en las inmediaciones del centro económico de Israel. Ramat Gan alberga el mayor distrito de negocios del país, la Bolsa de Valores de Tel Aviv (Boursea District), donde se encuentran los principales bancos, compañías de seguros y torres de negocios internacionales. La ciudad se está expandiendo, impulsada por numerosos proyectos de renovación urbana (Tama 38, Pinoui Binoui) y residencias de alta gama. Gracias a sus amplios espacios verdes, como el Parque Nacional Ramat Gan, su infraestructura moderna y su conexión directa con los ejes principales (Ayalon, Route 4, Route 6, Red Tramway), la ciudad ofrece un ambiente de vida ideal para aquellos que buscan comodidad, proximidad y rentabilidad. EL PROYECTO – UZIEL 13–15 Uziel 13-15 es un proyecto residencial excepcional desarrollado por Kardan Nadlan, uno de los mayores desarrolladores de Israel, que se encuentra en el corazón de un distrito tranquilo y central de Ramat Gan. Este programa consta de una torre de lujo y dos edificios boutique, combinando diseño contemporáneo, volúmenes generosos y acabados de alta gama. Los apartamentos de 2 a 5 habitaciones, así como mini-penthouses y áticos, cuentan con amplias terrazas con vistas abiertas al Gush Dan. Gracias a su ubicación estratégica, el proyecto tiene acceso directo a la tranvía y a las principales carreteras que unen Tel-Aviv, Givatayim y Petah Tikva. FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO • Ubicación central y tranquila en el corazón de Ramat Gan • Inmediata proximidad a tranvía y ejes principales • Arquitectura moderna y diseño contemporáneo (de madera y vegetación) • vestíbulo de diseño, gimnasio equipado y acabados de lujo • Vista abierta del Gush Dan • Luminosos apartamentos con grandes terrazas • especificaciones técnicas de alto nivel CONDICIONES DE PAGO • 20% al firmar el contrato • 80% cuatro meses antes de la entrega • Sin kablan alavat (loan promoter) • Indización de cajas: 3% anual acumulativo, apoyado por el promotor

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Asdod, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Affaire en or
Jerusalén, Israel
de
$695,970
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$805,695
Barrio residencial Projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$893,475
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$1,08M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,49M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Ussishkine Up Town Project es un edificio boutique estratégico situado a menos de 3 minutos a pie del famoso kikar…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
de
$830,775
Bat Yam - IDF Street Apartment crossing West/East 4 habitaciones 106 m2 con encantadora terraza de unos 13m2 (1 master con baño + 2 dormitorios de los cuales 1 mamad) Plaza de estacionamiento incluida 4a planta con ascensor Nuevo edificio en buenas condiciones y bien mantenido. Aspectos de…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Jerusalén, Israel
de
$962,445
En Kiryat Moché, entrada a la ciudad, cerca de la estación de tranvía, gran 3P brillante con una triple exposición y dos balcones. Precio comercializable, ¡Libertad ahora!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir