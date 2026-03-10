  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Coup de fusil

Barrio residencial Coup de fusil

Ascalón, Israel
de
$595,650
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34762
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
excepcional negocio para aprovechar!! en la nueva zona de Agamim. en un pequeño edificio de 5 plantas, rdj 4 habitaciones de 100 m2 espacio habitable + 50m2 jardín. Cocina americana, electricita ia, dormitorio principal con baño y vestidor, aire acondicionado centralizar, aparcamiento. Entra inmediatamente. muy buen producto para el hábitat y la inversión. ¡Para ser capturado!

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$808,830
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$517,275
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Ascalón, Israel
de
$579,975
Está viendo
Barrio residencial Coup de fusil
Ascalón, Israel
de
$595,650
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Mostrar todo Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Israel
de
$2,41M
BZH ¡Nuevo exclusivamente! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta una lujosa casa de 6 habitaciones en la nueva zona residencial de Givat Olga, a unos 200 metros del mar! Una nueva casa, un ambiente único: - Casa de ultradiseño reciente, - 6 habitaciones de 270 m2 de espacio habitable…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,07M
Mardochee Khayat le ofrece vivir en un nuevo proyecto en el distrito de Galey yam. La construcción arquitectónicamente diseñada le ofrece vivir en un complejo de tres edificios al pie de un centro comercial donde las marcas hermosas estarán presentes. Cerca del nuevo ayuntamiento de Netanya,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,04M
Venta – Chalet espacioso en el distrito de Neve Hof, Rishon LeZion Ubicación ideal, cerca del mar. Propiedad única con jardín y piscina privada, ideal para vivir, invertir o como pie a tierra. Rara en el mercado y captar rápidamente. Características de la propiedad: • 5 habitaciones princi…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir