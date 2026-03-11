  1. Realting.com
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya

Netanya, Israel
$956,175
ID: 34449
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Park HaYam, Netanya, cerca del mar. Apartamento nuevo de 102 m2 + terraza 14 m2, 10° piso, 4 habitaciones. Proyecto Electra, torre moderna de 30 plantas. Parking + bodega, entrada inmediata. Zona familiar, cerca de tiendas, escuelas y playas. Precio: 3.050.000 (precio promocional 3.390.000)

Netanya, Israel
