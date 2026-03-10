  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Un rez de jardin quartier lotan

Barrio residencial Un rez de jardin quartier lotan

Ascalón, Israel
$454,575
6
ID: 34774
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

Sobre el complejo

A three-piece jardin rez avec bei jardin

Ascalón, Israel
Barrio residencial Un rez de jardin quartier lotan
Ascalón, Israel
de
$454,575
Otros complejos
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israel
de
$1,40M
En Venta – Apartamento 3 habitaciones ideales para inversión, a pie o primera adquisición ¿? Calle tranquila cerca de Bograshov y el mar – Tel Aviv–Jaffa Precio: 4.480.000 Situado en un edificio nuevo y muy solicitado, este apartamento goza de una ubicación céntrica mientras ofrece una calm…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$2,76M
APARTMENT FOR SALE – 4 PARTS – TEL AVIV-YAFO Calle tranquila cerca de Ben Gurion y Ben Yehuda 2a planta fuera de 6 122 m2 en total (104 m2 dentro + 14 m2 terraza) 4 m2 de almacenamiento en planta -1 2 plazas de aparcamiento adyacentes en un sistema de estacionamiento robótico Dormitori…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Netanya, Israel
de
$613,206
Apartamento pequeño de 3 habitaciones situado en el sexto piso muy luminoso. Renove hace dos años. a 1/4 h a los pies del mar Fiscal. ascensor. Miklat en el edificio. Mucho encanto
Agencia
Immobilier.co.il
