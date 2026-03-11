  1. Realting.com
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Netanya, Israel
de
$1,21M
;
9
ID: 34262
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Buscando un nuevo proyecto en netanya Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya a los pies del kikar el proyecto se encuentra en el corazón de la ciudad en una ubicación más codiciada de Netanya. Vivir en un proyecto nueve netanya Características del proyecto La arquitectura de la torre residencial, el diseño moderno y la accesibilidad del proyecto lo convierten en un lugar muy codiciado Todo está a un alcance fácil y accesible a pie Rendimiento de alto nivel decorado por el diseñador 2 ascensores ultra rápidos y modernos incluyendo un chabbatic Cada apartamento se vende con un aparcamiento subterráneo revestimiento exterior de aluminio blanco Construcción iniciada Cuestión mayo/junio 2025 Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de fijación Puerta interior de calidad Cocina personalizable Wc suspended Tiendas eléctricas en toda la casa Apartamento de 2 piezas 60 m2+20m2 Apartamento de 4 habitaciones 110m2+22m2 Vistas impresionantes del kikar y el mar Ven a visitar tu futuro apartamento

Netanya, Israel
Complejos similares
Barrio residencial 2 pieces a la vente super investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$783,750
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$940,187
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$987,525
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,72M
Otros complejos
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Nahariya, Israel
de
$564,300
En un pequeño edificio en la calle Hertzl en el popular distrito de Ein Sara en Nahariya Dupleix .. como una pequeña villa, incluyendo, * en la planta baja: luminoso salón, 2 dormitorios con acceso a terraza * Arriba: 2 amplias habitaciones, Master suite con ducha y terraza acceso de unos 20…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ascalón, Israel
de
$890,340
Agamim district a beautiful Pentaous 5 piezas con gran Terasse
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$846,450
Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat…
Agencia
Immobilier.co.il
