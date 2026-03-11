  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$937,365
;
8
ID: 34514
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Tchernichovsky, 72

Sobre el complejo

En el corazón del barrio de Rasco en Jerusalén, descubra este hermoso apartamento de 67 m2, situado en la primera planta de un edificio completamente renovado después de TAMA con ascensor de Shabat. La luminosa sala de estar con cocina semiseparada se abre directamente a un hermoso jardín vallado de unos 100 m2, incluyendo 15 m2 de baldosas en el Tabu, que ofrece un excepcional y raro espacio de estar al aire libre en la ciudad. El apartamento incluye una amplia habitación segura (Mamad), así como una segunda habitación ideal para una oficina, un dormitorio para niños o una habitación extra. Gracias a su exposición oeste y sur, la propiedad disfruta de un agradable brillo natural durante todo el día, en un ambiente tranquilo y residencial. Una oportunidad ideal para vivir cómodamente en Jerusalén o hacer una inversión inmobiliaria segura en una zona muy buscada.

Jerusalén, Israel
