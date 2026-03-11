  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
$937,365
ID: 34613
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda

Sobre el complejo

calle Ben Yehuda cerca de la calle Frishman, Apartamento 2 habitaciones de 45 m2 7 m2 balcón 3a planta Ascensor Mamad 2 minutos a pie de la playa En la parte posterior, hacia el oeste y muy brillante Inversión o pie pequeño en la tierra adorable

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Fecha límite
Pago mensual
