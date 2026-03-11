  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$2,038
;
4
ID: 34526
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Beit HaDfus, 20

Sobre el complejo

Descubra una entidad de 3 oficinas en muy buen estado, ubicada en el popular edificio Beit HaShnav, 12 Beit HaDfus Street, en el tercer piso con ascensor. Un espacio funcional y agradable que incluye una zona de cocina, una zona de aseo, un hermoso brillo y un ambiente tranquilo propicio a la productividad. Ideal para profesionales, práctica médica, contadores, consultores o pequeña estructura buscando un espacio profesional llave en mano. ?? Alquiler: 8.500 / meses ?? Disponible inmediatamente ¿? Cerca de tiendas, cafeterías y restaurantes en Givat Shaul. Una gran oportunidad en una zona dinámica y estratégica de Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Hadera, Israel
de
$529,815
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui ofrece un apartamento lleno de buenas vibraciones en el centro de la ciudad de Hadera, Harav Ovadia Yossef Street, un apartamento luminoso a un precio excepcional! Características: ⭐ Apartamento 4 habitaciones, unos 100 m2, ⭐ Gran salón con un comedor …
Ascalón, Israel
de
$501,600
North Garden El tercer y último complejo creado en el distrito de Agamim de Ashkelon. El jardín norte es un complejo que consta de 10 edificios de 6 plantas, cada edificio que contiene sólo 15 apartamentos. Además, disfrutará de un jardín público y de instalaciones deportivas y fácil acceso …
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Nueve en venta Exclusivo Ubicado en la calle Weizmann 93-97 (Pinkas) En un nuevo proyecto de alta calidad firmado Tzemach Hammerman y el grupo Rozio! Arquitecto: Gidi Bar Orian Cerca de Hayarkon Park Apartamento renovado de 4 habitaciones con arquitectura de alto nivel En el quinto piso con …
