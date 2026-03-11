  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

Barrio residencial Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$1,912
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34523
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Raoul Wallenberg

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón del centro de Jerusalén, en una residencia de lujo con cuidador las 24 horas, descubra este nuevo apartamento de lujo situado en una planta alta, que ofrece una rara calidad de vida y vistas espectaculares de la ciudad. El apartamento desarrolla unos 48 m2 perfectamente dispuestos y ofrece una elegante y luminosa sala de estar que se abre a una terraza de 4 m2 con una increíble vista, ideal para disfrutar de la calma y la luz durante todo el día. La habitación cómoda disfruta de una mamada, combinando seguridad y funcionalidad. Cada detalle ha sido diseñado para ofrecer confort moderno en un ambiente refinado. La residencia ofrece servicios de alta gama, con un gimnasio en la primera planta, un ascensor en Shabat, así como una gran terraza común en la décima planta que permite la instalación de una soccah. La ubicación es excepcional: céntrica, tranquila, cerca del tranvía, tiendas y todas las comodidades del centro de la ciudad. Una propiedad rara, luminosa y elegante, ideal para los huéspedes que buscan prestigio, comodidad y ubicación estratégica en Jerusalén. Disponible a partir del 1 de marzo.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israel
de
$752,400
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
de
$1,54M
Está viendo
Barrio residencial Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,912
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$924,825
Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Mostrar todo Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
MOSHAVA GUERMANIT - en los jardines de Katmon. Apartamento en planta baja con un enorme jardín de unos 370 m2 tranquilo y verde + una terraza cerrada de 30 m2. Ascensor. Aparcamiento. sótano
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra'anana, Israel
de
$1,16M
Hermosa superficie de 126 m2 red. Apartamento 4a planta con terraza de 14 m2. Vista del desvío. Edificio renovado. Aparcamiento. Centro ciudad de Raanana. cerca de todos los productos
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir