Barrio residencial Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

En el corazón del centro de Jerusalén, en una residencia de lujo con cuidador las 24 horas, descubra este nuevo apartamento de lujo situado en una planta alta, que ofrece una rara calidad de vida y vistas espectaculares de la ciudad.
El apartamento desarrolla unos 48 m2 perfectamente dispuestos y ofrece una elegante y luminosa sala de estar que se abre a una terraza de 4 m2 con una increíble vista, ideal para disfrutar de la calma y la luz durante todo el día. La habitación cómoda disfruta de una mamada, combinando seguridad y funcionalidad. Cada detalle ha sido diseñado para ofrecer confort moderno en un ambiente refinado.
La residencia ofrece servicios de alta gama, con un gimnasio en la primera planta, un ascensor en Shabat, así como una gran terraza común en la décima planta que permite la instalación de una soccah. La ubicación es excepcional: céntrica, tranquila, cerca del tranvía, tiendas y todas las comodidades del centro de la ciudad.
Una propiedad rara, luminosa y elegante, ideal para los huéspedes que buscan prestigio, comodidad y ubicación estratégica en Jerusalén.
Disponible a partir del 1 de marzo.
