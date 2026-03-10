Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Nuevo Exclusivo
Una casa en Barna en Zvi Segal Street
Tierra de aproximadamente 550 metros cuadrados
Construido alrededor de 320 metros cuadrados con vivienda de alquiler de aproximadamente 106 metros cuadrados
4 dormitorios en la planta superior y sótano otra habitación no incluye alojamiento.
La ubicación perfecta sobre otras villas y muy tranquila. Una piscina de cocooning.
Un poco en la casa: espacios abiertos "Hopen Spice", cocina americana totalmente equipada y otra pequeña cocina, grandes habitaciones
Para la coordinación: Dan: 054.623.33.43
Nathaniel: 052.353.01.45
Localización en el mapa
Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo