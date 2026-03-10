  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer

Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer

Ascalón, Israel
de
$1,82M
;
20
Dejar una solicitud
ID: 34780
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo Exclusivo Una casa en Barna en Zvi Segal Street Tierra de aproximadamente 550 metros cuadrados Construido alrededor de 320 metros cuadrados con vivienda de alquiler de aproximadamente 106 metros cuadrados 4 dormitorios en la planta superior y sótano otra habitación no incluye alojamiento. La ubicación perfecta sobre otras villas y muy tranquila. Una piscina de cocooning. Un poco en la casa: espacios abiertos "Hopen Spice", cocina americana totalmente equipada y otra pequeña cocina, grandes habitaciones Para la coordinación: Dan: 054.623.33.43 Nathaniel: 052.353.01.45

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Jerusalén, Israel
de
$899,745
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Asdod, Israel
de
$971,850
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Asdod, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Está viendo
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$1,82M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Asdod, Israel
de
$1,47M
Hermoso apartamento en un nuevo edificio, 5 habitaciones transformadas en 4, en "Youd Alef" rue Kineret. Unabstructed, soleado vista al mar, instalaciones de alta calidad. No en serio
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
Proyecto residencial, situado en el corazón de Yafno, cuya ubicación estratégica, el lugar cerca atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Alrededor de los c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Mostrar todo Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Ascalón, Israel
de
$526,680
Apartamento de 4 habitaciones muy espacioso en la zona de agamim avrc terraza soucca
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir