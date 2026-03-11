  1. Realting.com
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem

Jerusalén, Israel
$1,94M
5
ID: 34140
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shlomo Alkabets, 9

Sobre el complejo

Apartamento 5 habitaciones - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balcón 12 m2 – (soucca 4m2), 5to piso Salón- comedor, cocina 4 dormitorios (mamad) 3 baños, 3 aseos Correas, aire acondicionado, pólvora, radiadores, calentador de agua de gas Puerta blindada, 1 parking, 1 bodega, ascensor, acceso discapacitado Precio: 6.200.000 shekels (Este premio no incluye nuestra comisión de agencia) Para más información o para organizar una visita, Llámanos sin esperar

Jerusalén, Israel
