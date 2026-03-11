  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Baka ramat baka

Barrio residencial Baka ramat baka

Jerusalén, Israel
$1,850
10/3/26
$1,850
10/3/26
$1,818
9
ID: 34039
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Walter Avales, 8

Sobre el complejo

En el distrito de Ramat Baka a 1 minuto a pie de la calle Rivka en un edificio de pie con un amplio vestíbulo, muy agradable 2 habitaciones de 55 m2 situado en la 2a planta con 10 m2 terraza, apartamento tranquilo. , Muy bien arreglado. 1 plaza de aparcamiento y 1 bodega.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
