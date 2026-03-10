  1. Realting.com
Barrio residencial Jerusalem arnona

Jerusalén, Israel
de
$1,12M
;
3
ID: 34794
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Derekh Hebron, 99

Sobre el complejo

ARNONA RESIDENCIA PROYECTO - Ocupación: 30 Abril 2029. Proyecto residencial en el distrito de Arnona, Dos edificios de 22 pisos Cerca de la calle Ein Guedi y cerca de la calle Hevron servida por tranvía.. Gran variedad de amplios apartamentos de 3 y 5 habitaciones, estos edificios también incluyen mini-penthouses y áticos. La residencia incluye un club para residentes, una sinagoga, un gimnasio, un elegante hall de entrada y una guardería con entrada independiente.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

