Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

En venta – Tour Meier, Tel-Aviv
Descubre un apartamento excepcional en el prestigioso Tour Meir, símbolo de lujo en el corazón de Tel Aviv.
Un ambiente de vida incomparable que combina comodidad, elegancia y servicios de alta gama.
Características principales:
Superficie: 148 m2 + 12 m2 de terraza
Piso 30 – vista panorámica abierta, orientación sureste
4 habitaciones amplias y luminosas
Aparcamiento privado y bodega
Residencia por 3 meses – apartamento en venta
Beneficios de la residencia:
Piscina, gimnasio, sauna, hammam, Jacuzzi, billar
Bodega en el edificio
Seguridad 24 horas
Precio solicitado: 16.550.000
Honorarios del Organismo: 2% + IVA
Premium Real Estate
Número de licencia : 31928721
