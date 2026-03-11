  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
$2,01M
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
ID: 34332
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

Sobre el complejo

Apartamento con techos altos y suelos originales en una casa árabe real. En el primer y último piso, 20 pasos, impresionando. Balcón succah, vista degagee

Jerusalén, Israel
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,01M
