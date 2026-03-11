Barrio residencial Balcon sur la mer

  1. Realting.com
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rogozin, 27 Sea View Tower

En el corazón de Ashdod, Rogozine Street, enorme apartamento de 4 habitaciones con mamá y terraza con vistas al mar en la séptima planta

Asdod, Israel

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Otros complejos
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Mostrar todo Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$7,838
Alquiler – Ático en el corazón de Neve Tzedek Disponible a principios de enero, este excepcional ático ofrece raros espacios al aire libre, acabados de alta gama e inmejorable ubicación en uno de los barrios más prestigiosos de Tel Aviv. Detalles de la propiedad: 100 m2 interior con 55 m2…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Venta en exclusivite rue Antigonus, cerca del parque hayarkon y kikar Milano Superb 3 habitaciones de 62m2 + 10 m2 balcón Situado en la 4a planta de un edificio que actualmente está siendo renovado. 6 meses. 2 dormitorios y un baño. Vista de baja y muy brillante
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Mostrar todo Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
de
$1,77M
Situado en la calle Frishman, frente a la plaza Masaryk y cerca de la plaza Rabin, este apartamento goza de una ubicación céntrica y muy buscada en el corazón de Tel Aviv. En un edificio bien mantenido con ascensor y miklat, descubra unas 3 habitaciones de unos 100 m2, situadas en la 4a plan…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
