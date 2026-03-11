Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

En Venta – Magnífico Apartamento 5 Habitaciones en Torre Dimri, Ashdod Situado en la prestigiosa residencia de la Torre Dimri, en el corazón del popular distrito de la ciudad en Ashdod, este magnífico apartamento de 5 habitaciones ofrece una calidad de vida excepcional, frente al mar. Con una superficie de 159 m2, con una terraza de 15 m2, este amplio y luminoso apartamento está en la 13a planta, que ofrece una vista sin obstáculos y impresionante del mar. Características: Residencia moderna con piscina y gimnasio Mamad (habitación segura) Aire acondicionado central Aparcamiento subterráneo privado Cerca de todas las comodidades (tiendas, escuelas, transporte, etc.) Una rara oportunidad en una ubicación privilegiada, ideal para una familia o para una inversión de alta gama. ¡Para ser visto absolutamente!