Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

En Venta – Magnífico Apartamento 5 Habitaciones en Torre Dimri, Ashdod
Situado en la prestigiosa residencia de la Torre Dimri, en el corazón del popular distrito de la ciudad en Ashdod, este magnífico apartamento de 5 habitaciones ofrece una calidad de vida excepcional, frente al mar.
Con una superficie de 159 m2, con una terraza de 15 m2, este amplio y luminoso apartamento está en la 13a planta, que ofrece una vista sin obstáculos y impresionante del mar.
Características:
Residencia moderna con piscina y gimnasio
Mamad (habitación segura)
Aire acondicionado central
Aparcamiento subterráneo privado
Cerca de todas las comodidades (tiendas, escuelas, transporte, etc.)
Una rara oportunidad en una ubicación privilegiada, ideal para una familia o para una inversión de alta gama.
¡Para ser visto absolutamente!
Localización en el mapa
Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
