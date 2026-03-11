  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Ascalón, Israel
de
$1,49M
;
7
ID: 34564
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Ashdod

En Venta – Magnífico Apartamento 5 Habitaciones en Torre Dimri, Ashdod Situado en la prestigiosa residencia de la Torre Dimri, en el corazón del popular distrito de la ciudad en Ashdod, este magnífico apartamento de 5 habitaciones ofrece una calidad de vida excepcional, frente al mar. Con una superficie de 159 m2, con una terraza de 15 m2, este amplio y luminoso apartamento está en la 13a planta, que ofrece una vista sin obstáculos y impresionante del mar. Características: Residencia moderna con piscina y gimnasio Mamad (habitación segura) Aire acondicionado central Aparcamiento subterráneo privado Cerca de todas las comodidades (tiendas, escuelas, transporte, etc.) Una rara oportunidad en una ubicación privilegiada, ideal para una familia o para una inversión de alta gama. ¡Para ser visto absolutamente!

Ascalón, Israel
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Ascalón, Israel
de
$1,49M
