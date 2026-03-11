  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair

Barrio residencial Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair

Tel-Aviv, Israel
$1,85M
ID: 34212
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yehuda HaLevi, 94

Sobre el complejo

En el corazón de la ciudad Nueve y exclusiva Yehuda Halevi 94 - Edificio nuevo y excepcional 4 hermosas habitaciones nuevas con ascensor y mamad Aparcamiento Terraza Dependencia/conductor de cuidado ¡El apartamento está situado en la parte trasera, tranquilo! 4 habitaciones de 93 m2 + soleada terraza de 10 m2 3a planta con ascensor Orientación sudoriental

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,41M
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Barrio residencial Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalén, Israel
de
$172
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,08M
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,26M
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israel
de
$1,85M
Barrio residencial Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Barrio residencial Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Tel-Aviv, Israel
de
$31,35M
Dominando Tel-Aviv desde la 47a planta de la emblemática torre Gindi TLV, este excepcional ático encarna la parte superior del lujo residencial contemporáneo. Considerada la joya del proyecto, ofrece aproximadamente 900 metros cuadrados de espacio interior, complementados con una amplia terr…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Superbe studio pres du shuk hacarmel
Barrio residencial Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$749,265
8 Carmel Street (a un minuto del mar) Nueva y exclusiva Estudio de unos 50 m2 (habitación separada y sala) ¡Facing y encantador! Brillante y funcional 2a y media planta (sin ascensor) Orientación Este-Oeste
Immobilier.co.il
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$846,450
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson…
Immobilier.co.il
