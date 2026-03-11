  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire

Barrio residencial Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire

Tel-Aviv, Israel
$1,71M
Barrio residencial Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
ID: 34324
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Reding, 26

Sobre el complejo

Apartamento de 3 habitaciones con mamá. Ramat Aviv en el nuevo barrio de haradach lápida. bahías de vidrio en ángulo mucha luz .. Cerca del nuevo paseo marítimo y playas. Excelente inversión.

Tel-Aviv, Israel
