  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
$2,10M
3
ID: 34380
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Weizmann, 93

Sobre el complejo

Nueve en venta Exclusivo Ubicado en la calle Weizmann 93-97 (Pinkas) En un nuevo proyecto de alta calidad firmado Tzemach Hammerman y el grupo Rozio! Arquitecto: Gidi Bar Orian Cerca de Hayarkon Park Apartamento renovado de 4 habitaciones con arquitectura de alto nivel En el quinto piso con vista abierta Superficie : 96 m2 + balcón de 15 m2 Aparcamiento subterráneo Reubicación: 1o trimestre 2026 Developments: Cocina Schuller Placard Fiscal de la oficina Aire acondicionado VRF ¡Acompañamiento de un arquitecto interior hasta la entrega!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$495,330
Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$1,82M
Barrio residencial Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$993,795
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,01M
Otros complejos
Barrio residencial Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Barrio residencial Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Tel-Aviv, Israel
de
$1,47M
Hermoso diseño y totalmente amueblado, este apartamento de dos dormitorios está listo para dar cabida inmediatamente a sus nuevos propietarios. Situado en el prestigioso distrito de Noga, goza de una ubicación privilegiada a pocos pasos de la playa, el Promenade Tel Aviv, la estación de tran…
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Asdod, Israel
de
$689,700
Venta en Ashdod : ¡Escopeta real! Apartamento de 4 habitaciones – 128 m2 con balcón de 10 m2 que ofrece una vista completamente sin obstáculos del parque, sin ninguna vis-à-vis. Situado en una residencia solicitada de 8 plantas, con 2 ascensores incluyendo un ascensor de Shabat, el apartame…
Barrio residencial Rare a jerusalem
Barrio residencial Rare a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,72M
Venta – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Encantadora casa familiar con jardín y construcción En la zona buscada de Armon Hanatsiv, descubra esta agradable casa en dou mishpahti de unos 140 m2, distribuida en dos niveles y ofreciendo un ambiente de vida luminoso y funcional. ?? Planta baj…
