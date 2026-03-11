Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem

Situado en la tercera planta de un nuevo edificio en la calle Hatnoufa, esta espaciosa oficina de esquina de 176 metros cuadrados ofrece un brillo excepcional gracias a sus muchas ventanas y vistas sin obstáculos. Entregado crudo, es totalmente ajustable según sus necesidades, ideal para un centro de salud, oficinas administrativas o espacio de coworking. El piso tiene una sala de seguridad. Posibilidad de alquilar 2 plazas de aparcamiento subterráneo y una bodega. El vestíbulo del edificio es lujoso y equipado con 3 ascensores. Entrega clave programada en 2 semanas. El alquiler cobrado es en el verano de 6500 shekels al mes por una duración de 2 años porque tiene en cuenta el estado bruto de los locales y las dificultades de tráfico debido a la labor en Talpiot. Será revaluado después de 2 años