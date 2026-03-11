Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem

  1. Realting.com
Jerusalén, Israel
$2,038
ID: 34525
Última actualización: 10/3/26

    Israel
    Distrito de Jerusalén
    Jerusalem Subdistrict
    Jerusalén
    HaTnufa

Situado en la tercera planta de un nuevo edificio en la calle Hatnoufa, esta espaciosa oficina de esquina de 176 metros cuadrados ofrece un brillo excepcional gracias a sus muchas ventanas y vistas sin obstáculos. Entregado crudo, es totalmente ajustable según sus necesidades, ideal para un centro de salud, oficinas administrativas o espacio de coworking. El piso tiene una sala de seguridad. Posibilidad de alquilar 2 plazas de aparcamiento subterráneo y una bodega. El vestíbulo del edificio es lujoso y equipado con 3 ascensores. Entrega clave programada en 2 semanas. El alquiler cobrado es en el verano de 6500 shekels al mes por una duración de 2 años porque tiene en cuenta el estado bruto de los locales y las dificultades de tráfico debido a la labor en Talpiot. Será revaluado después de 2 años

Jerusalén, Israel
