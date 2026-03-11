  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Ra'anana, Israel
de
$2,63M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 34479
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Moshe Wilensky

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
RAANANA - Distrito Neve Zemer, DRAFT HIGH QUALITY ¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas DUPLEX 6 habitaciones 161m2 + 2 terrazas de 56 y 40m2, pisos 6 y 7 , 2 parking y 1 bodega : Proyecto de permiso validado Garantía bancaria Entrega prevista : 2028 temprano

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$2,51M
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerusalén, Israel
de
$1,411
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Aviv, Israel
de
$4,55M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$2,63M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Ascalón, Israel
de
$595,650
A Barnea a arroz de jardin spacieux
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Mostrar todo Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,33M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Mostrar todo Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
Excepcional apartamento de 289 m2 con terraza de 34 m2, situado en uno de los complejos residenciales más buscados de Ramat Aviv HaHadasha. Este establecimiento ofrece una vista al mar abierto desde el sexto piso y una triple exposición, un ambiente de vida luminoso y elegante. El espacio in…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir