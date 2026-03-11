  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Barrio residencial Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Jerusalén, Israel
de
$2,35M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 34543
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Bait VeGan, 46

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
SALE JERUSALEM – Bayit Vegan ¡SINGLE! Pequeño edificio de 8 apartamentos sólo con ascensor! ¿? Apartamento 6 habitaciones – 185 m2 nivel - proporcionar refresco! ¿? Jardín oficial de catastro 200 m2 ¿? ¿Immense Lounge? Cocina independiente ?? Suite para padres 25 m2 con vestidor + baño ?? ¿2 baños? 3 WC ☀ 3 directrices ➕ Unidad independiente 21 m2 ➕ ¡El sótano!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalén, Israel
de
$14,42M
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$806,949
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Está viendo
Barrio residencial Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerusalén, Israel
de
$2,35M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,45M
Nuevo en venta exclusivamente Hadassah 6 - en la prestigiosa torre de Gan Ha'ir Luminoso y bien mantenido apartamento de aproximadamente 163 m2 Práctico aparcamiento subterráneo 7a planta Vista al noroeste de la sala de estar (habitación y cocina) y al este de las habitaciones El edificio s…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Bonito apartamento situado en el piso 15. Vista impresionante de todo Tel Aviv y el mar. Decorador de interiores. Piscina, gimnasio y terraza en la 48a planta. El apartamento tiene 2 dormitorios más la mamada se convierte en un vestidor. salón, comedor y cocina en tonos suaves y agradables. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Bat Yam, Israel
de
$1,53M
Apartamento en venta en la prestigiosa torre NAVE en Bat Yam. Situado en la 37a planta, este apartamento ofrece impresionantes vistas panorámicas de Herzliya, la costa y las montañas de Jerusalén. Este amplio y magnífico apartamento de 5 habitaciones (140 m2 de espacio habitable + 20 m2 de b…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir