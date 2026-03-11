  1. Realting.com
  Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

Ascalón, Israel
$611,325
ID: 34706
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpios en cada detalle para un interior funcional y cómodo. En la planta baja se encuentra un lujoso hall de entrada con toques elegantes que caracterizan el proyecto, que también incluye grandes plazas de aparcamiento y almacenamiento. El proyecto está situado a poca distancia a pie de un animado centro comercial, parque de alta tecnología y estación de tren, y está rodeado de espacios verdes y establecimientos educativos para todas las edades. Es la combinación perfecta entre tranquilidad rural y estilo de vida urbano.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Está viendo
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ascalón, Israel
de
$611,325
