Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite

Bienvenido a Isla – Vivir entre cielo, mar y elegancia Cierra tus ojos e imagina un lugar donde el mar se convierte en tu horizonte. En la isla, usted vive a pocos pasos de la playa, en un amplio y luminoso apartamento, diseñado para su comodidad y bienestar. Comience el día con un café en su balcón privado, pasee por el parque verde al pie de la residencia, y termine la noche frente al atardecer en el Mediterráneo. Abre tus ojos: este sueño se convierte en realidad. Isla, en el corazón del nuevo distrito de Parkayam en Bat Yam Situado en la nueva zona residencial Parkayam en Bat Yam, a solo 500 metros de las playas, Island está redefiniendo el estilo de vida frente al mar. Se espera que este barrio moderno, verde y conectado se convierta en una de las zonas más populares de la costa israelí. Descubre un nuevo proyecto inmobiliario de alta gama que ofrece una combinación perfecta de naturaleza, mar y planificación urbana inteligente. Island ofrece una vida tranquila, rodeada de zonas verdes, senderos peatonales y ciclos, tiendas locales, escuelas y acceso rápido a Tel Aviv. Arquitectura moderna y confort absoluto Isla es mucho más que una residencia: es un concepto de vida. Dos torres de 20 plantas se levantan elegantemente en el corazón del distrito, ofreciendo una vista abierta del mar y la ciudad. Los 160 apartamentos, de 3 a 5 habitaciones, han sido cuidadosamente diseñados para optimizar volúmenes, luz natural y confort diario. Características del proyecto: • 2 torres modernas y lujosas de 20 plantas • 160 unidades residenciales de alta gama • 3 ascensores por edificio • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones • Balcones grandes y ventanas panorámicas • Parque verde al pie de la residencia • Playas a solo 500 metros Vivir en Isla es elegir la libertad La vida en la isla está recuperando la serenidad de una vida diaria fluida: el mar a sus pies, a poca distancia, escuelas, tiendas, cafés y zonas culturales cercanas. Aquí, todo se piensa para su comodidad — no hay necesidad de un coche, todo lo que soñaste está a su alcance. Condiciones de compra excepcionales • Método de pago: 20% en firma, 80% cuatro meses antes de la entrega clave • Indización de caja: 3% acumulativo, apoyado por el promotor • Proyecto con garantía bancaria completa • Entrega prevista: 2029 Ubicación estratégica • Dirección: District Parkayam, Bat Yam • Distancia al mar: 500 metros • Acceso rápido : Tel-Aviv, Rishon Lezion, Ayalon • Medio ambiente: Zonas verdes, paseo marítimo, restaurantes y escuelas