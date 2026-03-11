  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
;
10
ID: 34368
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nehardea, 3

Sobre el complejo

Venta exclusiva En el nuevo Barrio Norte En la prestigiosa Torre Nehardea En la 11a planta, vista abierta y verde Frente a la calle 4.5 apartamento habitación con gran área común 127.6 m2 + 12 m2 de terraza soleada El apartamento tiene triple aire acondicionado. Muy luminoso y tranquilo Incluye un cuarto de ducha principal y un cuarto de ducha doble. El aparcamiento subterráneo está disponible en Tabu. El apartamento tiene un lujoso hall de entrada, un servicio de seguridad 24/7, una piscina y un club para los residentes. Actualmente alquilado

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

