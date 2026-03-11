Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
En venta : Magnífico apartamento dúplex de 5 dormitorios en Ashdod Marina
Top Standing - 2 minutos de la playa
Ofrecemos este magnífico apartamento dúplex de 5 habitaciones, situado en una de las zonas más populares de Ashdod, cerca de la playa y Marina. Idealmente ubicado, este apartamento ofrece vistas impresionantes y un entorno de vida excepcional, cerca de todas las comodidades.
Características de la propiedad:
Superficie: 150 m2 distribuidos en dos niveles
5 habitaciones: Amplia sala de estar luminosa, 4 confortables dormitorios, 2 baños modernos
Cocina abierta totalmente equipada con materiales de alta calidad
Terraza privada: Disfruta de una vista abierta del mar y la Marina
Doble exposición: El apartamento disfruta de luz natural durante todo el día
Aparcamiento privado
Aspectos destacados:
Ubicación privilegiada a solo 2 minutos a pie de la playa, para disfrutar plenamente de los placeres marinos
Zona residencial tranquila y segura, cerca de todas las tiendas, restaurantes, escuelas y transporte
Servicios de gama alta : Aire acondicionado central, Materiales de acabado cuidadosos
Esta rara y excepcional propiedad es perfecta para aquellos que buscan un ambiente de vida refinado, moderno y confortable en una de las zonas más populares de Israel.
¡No espere a visitar esta propiedad única!
Contacta con nosotros hoy para planificar una visita y descubrir todo lo que este excepcional apartamento tiene que ofrecer.
Localización en el mapa
Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo