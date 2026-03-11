  1. Realting.com
  Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod

Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod

Asdod, Israel
$1,85M
ID: 34565
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Exodus, 5

Sobre el complejo

En venta : Magnífico apartamento dúplex de 5 dormitorios en Ashdod Marina Top Standing - 2 minutos de la playa Ofrecemos este magnífico apartamento dúplex de 5 habitaciones, situado en una de las zonas más populares de Ashdod, cerca de la playa y Marina. Idealmente ubicado, este apartamento ofrece vistas impresionantes y un entorno de vida excepcional, cerca de todas las comodidades. Características de la propiedad: Superficie: 150 m2 distribuidos en dos niveles 5 habitaciones: Amplia sala de estar luminosa, 4 confortables dormitorios, 2 baños modernos Cocina abierta totalmente equipada con materiales de alta calidad Terraza privada: Disfruta de una vista abierta del mar y la Marina Doble exposición: El apartamento disfruta de luz natural durante todo el día Aparcamiento privado Aspectos destacados: Ubicación privilegiada a solo 2 minutos a pie de la playa, para disfrutar plenamente de los placeres marinos Zona residencial tranquila y segura, cerca de todas las tiendas, restaurantes, escuelas y transporte Servicios de gama alta : Aire acondicionado central, Materiales de acabado cuidadosos Esta rara y excepcional propiedad es perfecta para aquellos que buscan un ambiente de vida refinado, moderno y confortable en una de las zonas más populares de Israel. ¡No espere a visitar esta propiedad única! Contacta con nosotros hoy para planificar una visita y descubrir todo lo que este excepcional apartamento tiene que ofrecer.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
