Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod

Venta – Apartamento 5 habitaciones transformadas en 4 habitaciones en Marina d Situado en uno de los lugares más buscados de la ciudad, este apartamento frente a la playa ofrece un entorno de vida excepcional. Completamente renovado, ha sido rediseñado en 4 amplias habitaciones. Incluye una mamada (habitación segura), aire acondicionado integrado, dos baños modernos, así como una amplia terraza con espectacular vista al mar, totalmente sin obstáculos y primera línea. El apartamento se vende con una plaza de aparcamiento privado y una enorme caja de almacenamiento, muy rara en esta zona. A pocos pasos de la playa, restaurantes, tiendas y todas las comodidades del puerto deportivo. Una oportunidad única para vivir el mar todos los días en un entorno elegante y confortable.