  4. Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux

Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux

Ra'anana, Israel
de
$2,727
;
4
ID: 34163
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ostrovski, 33

Sobre el complejo

Centro de la ciudad. Nuevo edificio. Cuatro habitaciones nunca viven. 5a planta. brillante. Aparcamiento. disponible desde junio de 2026

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Ra'anana, Israel
de
$2,727
